«Осуждаем»: футбольный матч между «Родиной» и «Факелом» закончился дракой Матч московской «Родины» и воронежского «Факела» в Первой лиге привел к драке

Футбольный матч между московской «Родиной» и воронежским «Факелом» в рамках 10-го тура Первой лиги завершился масштабной потасовкой. Инцидент произошел в концовке встречи на стадионе в Химках, сообщает пресс-служба турнира в официальном Telegram-канале.

После финального свистка игроки обеих команд устроили массовую драку. Она потребовала вмешательства арбитра и службы безопасности.

После матча начался внеочередной кард UFC. Осуждаем такое поведение, — указала пресс-служба.

Судья встречи Игорь Капленков показал нескольким футболистам красные и желтые карточки за участие в потасовке. Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу московской «Родины», которая одержала четвертую победу подряд.

Воронежский «Факел», в прошлом сезоне выступавший в Российской премьер-лиге, упустил шанс возглавить турнирную таблицу. Сейчас он занимает третье место с 22 очками.

