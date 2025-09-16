Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 02:27

«Осуждаем»: футбольный матч между «Родиной» и «Факелом» закончился дракой

Матч московской «Родины» и воронежского «Факела» в Первой лиге привел к драке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный матч между московской «Родиной» и воронежским «Факелом» в рамках 10-го тура Первой лиги завершился масштабной потасовкой. Инцидент произошел в концовке встречи на стадионе в Химках, сообщает пресс-служба турнира в официальном Telegram-канале.

После финального свистка игроки обеих команд устроили массовую драку. Она потребовала вмешательства арбитра и службы безопасности.

После матча начался внеочередной кард UFC. Осуждаем такое поведение, — указала пресс-служба.

Судья встречи Игорь Капленков показал нескольким футболистам красные и желтые карточки за участие в потасовке. Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу московской «Родины», которая одержала четвертую победу подряд.

Воронежский «Факел», в прошлом сезоне выступавший в Российской премьер-лиге, упустил шанс возглавить турнирную таблицу. Сейчас он занимает третье место с 22 очками.

Ранее нападающий Федор Смолов частично признал вину в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе. Признательные показания были даны на допросе. Спортсмену может грозить до пяти лет лишения свободы. Такое решение принято после медицинского обследования 52-летнего бизнесмена, пострадавшего в конфликте, у которого диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

футбол
матчи
драки
поведение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.