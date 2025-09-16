Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 03:20

Стало известно, можно ли православным верующим давать деньги в долг

Депутат Иванов: православным можно давать деньги в долг, но без процентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Православным верующим разрешено давать деньги в долг, но при строгом условии не брать проценты, поскольку ростовщичество считается грехом, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, ключевым моментом является не сам факт займа, а отношение к нему и намерения кредитора.

В Ветхом Завете существует запрет на взимание процентов с ближнего, особенно с нуждающегося. Однако важно понимать контекст — речь шла о помощи единоплеменникам в экстремальной ситуации, чтобы не усугублять их бедствие. Сегодня кредитно-финансовая система — основа мировой экономики. Церковь не осуждает сам факт предоставления денег в долг, иначе это было бы осуждением всей современной жизни. Ключевым моментом является не сам заем, а отношение к нему и должнику. Грехом является не помощь деньгами, а ростовщичество, то есть взимание чрезмерных грабительских процентов, нажива на горе и трудностях другого человека, — пояснил Иванов.

По словам депутата, давая деньги в долг, христианин должен руководствоваться принципами милосердия. Он отметил, что в таком случае следует быть готовым простить должника, если возврат средств станет для него непосильной ношей.

Давая в долг, христианин должен быть готов простить его, если у должника действительно не будет возможности вернуть деньги. В Евангелии от Луки прямо сказано: «Взаймы давайте, не ожидая ничего». Это высший идеал милосердия. На практике это означает, что мы должны помогать ближним без жестокости и корысти, не превращая финансовую помощь в инструмент давления и унижения. Главное — руководствоваться совестью и христианской любовью к ближнему, избегая алчности и жестокосердия, — подытожил Иванов.

Ранее зампредседатель синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что сделки по продаже души являются этически неприемлемыми. Он подчеркнул, что такая готовность человека обменять вечное на временное свидетельствует о его печальном духовном состоянии.

