16 сентября 2025 в 03:09

Обломки украинских беспилотников рухнули на частный дом в Курске

Хинштейн: частный дом получил повреждения при атаке украинских БПЛА на Курск

Курская область Курская область Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Атака беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Курске привела к повреждению частного жилого дома, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. Инцидент произошел на улице Клюквинской, где обломки сбитого дрона повредили угол здания.

По предварительной информации, пострадавших нет, — написал политик.

Беспилотник был своевременно сбит системами противовоздушной обороны. Ситуация в регионе остается напряженной, власти призывают жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Специальные службы проводят осмотр места происшествия. Им предстоит оценить масштабы материального ущерба.

Ранее сообщалось, что в период с 22:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 24 беспилотника Вооруженных сил Украины. Все они пытались напасть на Курскую область.

До этого стало известно, что российские ВС добились значительного успеха на Запорожском направлении. Им удалось прорвать оборонительные рубежи ВСУ и продвинуться вглубь украинской обороны. Прорыв был осуществлен севернее села Ольговское.

