Обломки украинских беспилотников рухнули на частный дом в Курске

Атака беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Курске привела к повреждению частного жилого дома, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. Инцидент произошел на улице Клюквинской, где обломки сбитого дрона повредили угол здания.

По предварительной информации, пострадавших нет, — написал политик.

Беспилотник был своевременно сбит системами противовоздушной обороны. Ситуация в регионе остается напряженной, власти призывают жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.

Специальные службы проводят осмотр места происшествия. Им предстоит оценить масштабы материального ущерба.

Ранее сообщалось, что в период с 22:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 24 беспилотника Вооруженных сил Украины. Все они пытались напасть на Курскую область.

