«Вышла из себя»: французскую регбистку наказали за укус соперницы Французскую регбистку Бертумье отстранили на 12 игр за укус соперницы на матче

Французская регбистка Аксель Бертумье получила суровое наказание за неспортивное поведение в матче Кубка мира, сказано в заявлении Международной федерации регби (World Rugby). Ее дисквалифицировали на 12 игр за укус ирландки Ифу Уэйфер во время четвертьфинальной встречи.

Инцидент произошел во втором тайме игры против Ирландии, которую сборная Франции в итоге выиграла. Независимый дисциплинарный комитет вынес решение об отстранении спортсменки. Бертумье признала, что заслужила красную карточку, но оспорила срок дисквалификации. Окончательное слушание по ее делу назначено на 16 сентября. Она пропустит полуфинал Кубка мира против Англии 20 сентября и другие матчи.

Сама регбистка принесла публичные извинения и признала, что во время матча с Ирландией вышла из себя. Бертумье добавила, что считает свое поведение неприемлемым.

Я осознаю, что это ставит крест на моем выступлении на Кубке мира. Хочу искренне извиниться перед Уэйфер и ирландской сборной, перед моими товарищами по команде и всеми, кто нас поддерживает, — повинилась спортсменка.

