Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист

Главарь банды националистов Алексей Воеводин, осужденный пожизненно за убийства выходцев из Африки и с Кавказа, оказался опасен для колонии. Почему его боятся?

Как неонацист Воеводин кошмарит колонию

В судебных материалах сказано, что Воеводина в колонии поставили на профилактический учет. Его признали склонным к суициду и членовредительству, к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, к совершению преступлений террористического и экстремистского характера, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Воеводин оспорил это решение, указав в иске, что такое положение дел «унижает и оскорбляет его», а вердикт был вынесен без учета сведений о его поведении «в течение 18,5 года содержания в одноместной камере, где он не может допустить противоправного поведения». Также он потребовал денежной компенсации. В иске Воеводину было отказано, заключается в материалах.

В 2016 году Воеводин, уже находясь в колонии особого режима «Полярная сова» в поселке Харп на Ямале, убил заключенного Валерия Захаркина вместе с членом банды «Тверские волки» и соучастником убийства шансонье Михаила Круга Александром Агеевым. Из опубликованного протокола допроса неонациста следует, что вместе с Агеевым Воеводин якобы избивал арестантов за то, что они не соблюдали режим и «необоснованно жаловались на сотрудников колонии». По утверждению правозащитников, излюбленным методом Воеводина было избиение куском мыла, завернутым в ткань, чтобы на теле не оставалось следов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Несмотря на свою жестокость, сам Воеводин испугался собаки и даже обратился из-за этого в суд. По словам неонациста, при любом выводе из камеры его сопровождал кинолог с агрессивным псом без намордника.

Животное всегда находилось от мужчины на небольшом расстоянии и потому пугало его. Воеводин просил взыскать компенсацию морального вреда с администрации СИЗО-1, где он содержался с 8 по 29 августа 2023 года. Моральный вред осужденный оценил в 144 тысячи рублей.

За что сидит Воеводин

В Санкт-Петербурге в первой половине 2000-х действовала ультраправая группировка БТО («Боевая террористическая организация»), причастная к серии вооруженных нападений и убийств по национальному признаку уроженцев Кавказа, Африки, Азии и Дальнего Востока. Лидерами этой неонацистской структуры были наци-скинхеды Дмитрий Боровиков, или Кислый, и Алексей Воеводин по кличке СВР (Сделано в России). Первый был застрелен в 2006 году при задержании, второй с 2011 года отбывает пожизненный срок в «Полярной сове».

БТО действовала как подпольная боевая группа, занимающаяся убийствами «инородцев». На ее счету целый ряд нападений и грабежей, а также не менее 10 смертей, включая такие резонансные, как жестокая расправа над восьмилетней Хуршедой Султоновой в феврале 2004 года, а также убийство ученого-этнографа Николая Гиренко в июне того же года. Большинство членов группировки были задержаны в 2006 году.

Читайте также:

Экс-совладельца «Зимней вишни» требуют признать экстремистом: что известно

Жива ли альпинистка Наговицына на самом деле? Помощь Бастрыкина, сын

Школы в России закроют из-за новой волны ковида? Правда ли это, инсайды