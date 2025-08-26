День знаний — 2025
26 августа 2025 в 16:28

Экс-совладельца «Зимней вишни» требуют признать экстремистом: что известно

Денис Штенгелов Денис Штенгелов Фото: Павел Стефанский/РИА Новости

Генпрокуратура обратилась в Тверской районный суд Москвы с заявлением о признании экстремистами бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Что об этом известно?

За что хотят признать экстремистом экс-совладельца «Зимней вишни»

Иск от замгенпрокурора поступил 22 августа и зарегистрирован 25-м числом.

«Категория дела: о признании информационных материалов экстремистскими (ст. 13 ФЗ „О противодействии экстремистской деятельности“) (кроме интернета)», — говорится в карточке дела.

Подробностей дела, в том числе о том, какие материалы попали под подозрение, не приводится.

Источник в Генпрокуратуре сообщил «Интерфаксу», что Денис Штенгелов и его отец, гражданин Украины Николай Штенгелов входят в объединение, «деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету». По мнению ГП, группа функционирует в основном за рубежом, в то же время ее финансирование происходит за счет источников, расположенных на территории РФ, а также иных государств (Австралия, Нидерланды, Украина, Хорватия и другие).

«Николай Штенгелов, будучи владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, оказывал финансовую помощь украинской стороне. Кроме того, он образовал собственное военизированное подразделение, которое в дальнейшем послужило кадровой основой для создания «Азова», «Айдара», «Днепра-1» (признаны в России террористическими организациями, деятельность запрещена) и других», — говорится в публикации агентства.

ГП просит обратить в собственность России активы группы компаний КДВ.

Чем известны Штенгеловы

Денис Штенгелов — основной акционер КДВ (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», Calve, «Кириешки», «Ореховичи», «Балтимор», «Чипсоны» и другие), ему принадлежит около 79% акций. Он также владеет сетью супермаркетов «Ярче!» в Центральной России, Поволжье и Сибири. В рейтинге российских миллиардеров этого года по версии Forbes занимает 98-е место с состоянием $1,4 млрд. В настоящее время бизнесмен вместе со своей семьей проживает в Австралии.

Его отец, Николай Штенгелов, с 1995-го по 2005-й занимался бизнесом в Томске, в то же время основав несколько компаний на Украине. В 2016–2018 годах он был депутатом Приморского райсовета Запорожской области от Аграрной партии Украины.

Какой скандал связан со Штенгеловым

В 2018 году Денис Штенгелов оказался в центре скандала вокруг пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 60 человек, в том числе 37 детей, ранения получили 79 человек. Он был совладельцем и основным инвестором «Зимней вишни» и в конце марта 2018-го передал на выплату компенсаций семьям погибших в пожаре 192 млн рублей, по 3 млн рублей за каждую жертву. Уголовное дело против Штенгелова не возбуждали.

ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Фото: Александр Патрин/РИА Новости

При этом был осужден другой совладелец «Зимней вишни» — Вячеслав Вишневский. Его приговорили за то, что за взятку в 7 млн рублей главе регионального Госстройнадзора он реконструировал здание ТЦ без получения соответствующего разрешения. В результате нарушений при работах произошел пожар.

В ноябре 2024-го стало известно, что Вишневский вышел на свободу условно-досрочно, отсидев чуть более половины назначенного ему срока.

Читайте также:

Жива ли альпинистка Наговицына на самом деле? Помощь Бастрыкина, сын

Блокировки, штрафы, развод: как в Египте наживаются на смартфонах из России

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Анастасия Яланская
А. Яланская
