Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Если вы хотите удивить семью необычным и невероятно вкусным блюдом, обратите внимание на кабачковые колдуны! Это традиционное белорусское кушанье сочетает в себе нежность кабачков, сочную мясную начинку и аппетитную хрустящую корочку. Идеально подходит для сытного ужина и отлично разнообразит привычное меню.

Для начала подготовьте основу: натрите на мелкой терке 500 граммов молодых кабачков, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Тщательно отожмите жидкость. Добавьте 1 яйцо, 50 граммов муки, соль и перец по вкусу, перемешайте до однородности.

Для начинки возьмите 300 граммов мясного фарша (свинина + говядина), обжарьте с мелко нарезанной луковицей до готовности. Добавьте соль, перец и любимые специи.

На сковороду с разогретым растительным маслом выкладывайте столовой ложкой кабачковую массу, формируя лепешки. В центр каждой поместите 1 чайную ложку мясной начинки, аккуратно накройте другой кабачковой лепешкой и защипните края. Обжаривайте с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной или грибным соусом. Кабачковые колдуны получаются сочными, ароматными и невероятно сытными! Это блюдо точно станет хитом вашей кухни.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.