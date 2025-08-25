Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 09:35

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите удивить семью необычным и невероятно вкусным блюдом, обратите внимание на кабачковые колдуны! Это традиционное белорусское кушанье сочетает в себе нежность кабачков, сочную мясную начинку и аппетитную хрустящую корочку. Идеально подходит для сытного ужина и отлично разнообразит привычное меню.

Для начала подготовьте основу: натрите на мелкой терке 500 граммов молодых кабачков, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Тщательно отожмите жидкость. Добавьте 1 яйцо, 50 граммов муки, соль и перец по вкусу, перемешайте до однородности.

Для начинки возьмите 300 граммов мясного фарша (свинина + говядина), обжарьте с мелко нарезанной луковицей до готовности. Добавьте соль, перец и любимые специи.

На сковороду с разогретым растительным маслом выкладывайте столовой ложкой кабачковую массу, формируя лепешки. В центр каждой поместите 1 чайную ложку мясной начинки, аккуратно накройте другой кабачковой лепешкой и защипните края. Обжаривайте с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной или грибным соусом. Кабачковые колдуны получаются сочными, ароматными и невероятно сытными! Это блюдо точно станет хитом вашей кухни.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
драники
кабачки
завтраки
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Испытываю трепет»: Киркоров признался в чувствах к одной женщине
Задержанного врио заместителя Курской области везут в Москву
Телефон, бутылочки, кофе и полмиллиона рублей за заказ: рекорды Ozon fresh
Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах «хищной диеты»
Одна из стран Азии отказалась направлять миротворцев на Украину
Вице-канцлер Германии пообещал Киеву непоколебимую поддержку
Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне
Заоблачный рекорд, или Как Сергей Бойцов сделал «солнышко» на высоте 1,5 км
Медведчук счел Зеленского «козлом с колокольчиком», ведущим ЕС на бойню
На Украину прибыл лидер европейской страны
Российский боец отбил дрон ВСУ прикладом автомата и спас пять человек
Украденные из Курской области иконы и мощи обнаружили в Европе
Юрист ответил, могут ли наказать за переполненный почтовый ящик
Суд в Крыму вынес приговор доставившей в здание ФСБ взрывчатку в иконе
В МВД назвали главный признак ссылок от мошенников
Фитнес-эксперт рассказал, в чем тренироваться осенью
Российские спецназовцы стали лучшими на международных соревнованиях
Трамп призвал лишить лицензий два крупнейших телеканала
Сомнолог раскрыл, можно ли быстро уснуть по методу «морских котиков»
Замглавы Курской области подозревают в миллиардном хищении
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.