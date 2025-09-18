Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 07:27

Купившего машину за 22 млн блогера обвинили в 40 эпизодах мошенничества

Блогера Сидоропуло обвинили в 40 эпизодах мошенничества с обучающими курсами

Андрей Сидоропуло Андрей Сидоропуло Фото: t.me/moscowcourts*

Блогер Андрей Сидоропуло, который благодаря аферам с обучающими курсами приобрел автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей, обвиняется в 40 эпизодах мошенничества, говорится в судебных материалах. Речь идет о махинациях, совершенных «группой либо в особо крупном размере», передает РИА Новости.

В столичной прокуратуре при этом говорили, что на стадии предварительного расследования прокурор заключил с блогером досудебное соглашение о сотрудничестве и дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Фактически это значит, что блогер полностью признал вину.

Около года назад в Тверской суд Москвы поступило ходатайство от следователей с требованием арестовать Сидоропуло, который обвинялся в мошенничестве при продаже обучающих курсов. По версии следствия, он преподносил себя в Сети как профессионала в сфере работы схем и систем арбитража трафика.

При продаже обучающих курсов он обещал клиентам всестороннюю поддержку и высокий доход, однако, как указано в материалах дела, не собирался выполнять данные обязательства. Сейчас среди пострадавших числятся 40 человек, которые заплатили за услуги блогера более 8,3 млн рублей.

суды
блогеры
мошенничество
курсы
