Школьница два месяца ухаживала за пострадавшим при атаке ВСУ В Курахово 17-летняя школьница сохранила мужчине ногу после атаки дронов ВСУ

В ДНР 17-летняя школьница из Курахово больше двух месяцев ухаживала за раненым мужчиной, который пострадал в результате атаки дрона ВСУ, передает РИА Новости. Он получил ранение ноги.

Он (дрон. — NEWS.ru) скинул что-то очень яркое, а человек у нас был пожарным. Он подумал, что загорелся дом. А тут дерево, оно сгорело очень быстро. Он (житель Курахово. — NEWS.ru) вышел, дрон его сопроводил до угла, и там скинул на него [мину]. Ему пробило ногу насквозь. Мы [с супругой пострадавшего] его лечили очень долго, его когда эвакуировали уже, прошло пять недель. <...> Это был украинский дрон, — рассказала сама школьница.

Благодаря уходу за раной, мужчина смог сохранить ногу, несмотря на долгое отсутствие полноценной медицинской помощи. На сегодняшний день пострадавший полностью восстановился после полученного ранения.

Ранее в Херсоне российский дрон предотвратил нападение на местного жителя. Беспилотник столкнулся с автомобилем, в котором были представители территориального центра комплектования. Российский оператор защитил мужчину, который пытался скрыться от преследования на велосипеде.