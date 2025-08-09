Население одного из городов ДНР выросло в три раза после отступления ВСУ

Население Кураховского муниципального округа ДНР выросло в три раза с тех пор, как его взяла под контроль российская армия, передает РИА Новости со ссылкой на главу Тельмановского муниципального округа Наталью Великодную. По ее словам, на начало года в округе проживало не более тысячи человек, сейчас их уже свыше трех тысяч.

С начала этого года население увеличилось в три раза. Когда мы зашли на территорию для выполнения своих функциональных обязанностей, обеспечения жизнедеятельности населения Кураховского округа, на территорию округа, здесь было не более тысячи человек. На данный момент эта цифра уже превышает три тысячи, — уточнила она.

Ранее стало известно, что российские военные установили контроль над селом Яблоновка в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Там уточнили, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Центр».

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Курахово восстановили мобильную связь и частично разминировали территорию. По его словам, в городе налаживают электроснабжение. Для жителей начали работать выездные офисы банков, где можно оформить карты и снять наличные.