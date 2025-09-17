«Согласия не было»: блогера Ивангая обвинили в педофилии

Певица и блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) обвинила экс-бойфренда, блогера Ивангая (Ивана Рудского) в изнасиловании и вовлечении в употребление наркотиков. Ответ Ивана не заставил себя ждать — он не просто отрицает ее версию событий, но и обвиняет саму девушку в агрессии. NEWS.ru рассказывает подробности этого конфликта.

Растление на Хоккайдо

Марьяна Ро опубликовала в своем Telegram-канале сообщение с обвинениями в адрес Ивангая, с которым состояла в отношениях на протяжении нескольких лет. Пара встречалась во время проживания в Японии. На момент начала их романа Марьяне было 14 лет лет, а Ивану — 18.

«Мне было 14 лет, когда меня принудил Иван Рудской (aka Ивангай). Ему было 18. Он зачем-то лживо пишет о том, что в Японии возраст согласия — 13 лет. В реальности на Хоккайдо он 18 лет, и любые сексуальные действия с лицом младше 18 лет считаются преступлением на территории Хоккайдо. К тому же согласия не было», — пишет Марьяна Ро в своем Telegram-канале.

То, что девушка продолжила отношения с блогером, она объясняла своим возрастом.

«После травмы подростки ищут хоть какое-то внимание и одобрение у обидчика. Это смесь страха, стыда и надежды, что всё станет лучше. Естественная психологическая реакция на насилие. Почитайте, кому интересно, что такое Traumatic bonding», — написала девушка.

Марьяна Ро и Ивангай, 2016 год Фото: Социальные сети

Выставил на холод

По словам Марьяны Ро, Ивангай бросил ее в Японии за несколько дней до окончания срока аренды квартиры. К тому времени молодой человек, по словам девушки, втянул ее в употребление наркотиков.

«Ко мне приезжали мама и брат, и он просто сказал, что ушел в магазин, а на самом деле улетел на Украину. Он оставил меня одну в квартире, аренда которой должна была закончиться буквально вот-вот. Денег у меня не было, проект, в который он меня втянул, мне ничего не принес. Это все обрушилось на меня сразу и стало причиной сильнейшего эмоционального кризиса», — пишет Марьяна.

По словам блогерши, точкой в их отношениях стала ситуация в Киеве, где молодой человек выгнал ее из квартиры на холод без верхней одежды.

«Но даже когда я уже начала жить своей жизнью и освобождаться из этого ужаса, он продолжал меня преследовать. Писал моим друзьям, выясняя, где я и почему не сказала ему. Мы уже не состояли в отношениях на этот момент. Просил встречи, появлялся на всех мероприятиях, где я была, следил за мной и пытался вернуть контроль. Он снова и снова пытался навязать свою власть и вмешиваться в мою жизнь», — призналась Марьяна.

Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова), 2017 год Фото: Социальные сети

«Я и сам был несовершеннолетним»

Сам Ивангай в своем Telegram-канале отрицает все обвинения. По его словам, на момент знакомства с Марьяной он и сам был несовершеннолетним.

«Намеренно представляет меня 18/19-летним взрослым мужчиной, чтобы создать ложный образ хищника. Это неправда. Когда мы познакомились, мне было 17 лет, я и сам был несовершеннолетним», — пишет молодой человек.

Кроме того, Ивангай обвинил отца своей бывшей возлюбленной в вымогательстве у него миллиона рублей.

16 сентября блогер опубликовал свою ID-карту, которая, по его словам, была выдана ему для употребления медицинских наркотиков, и фото укуса в спину, который, как он утверждает, был сделан его экс-подругой.

«Она утверждает, что все происходило без согласия, но прекрасно помнит, что оно было всегда. Более того, она сама была сексуально гиперактивной и часто выступала инициатором. А по моим наблюдениям, как раз таки несоответствие ее „желаниям“ приводило к истерикам и вспышкам агрессии. Ее вспышки агрессии совпадали с периодами, когда я уходил в работу и не мог ей этого дать», — написал Ивангай.

Также, по его словам, в Киеве он не просто выставил девушку на улицу, а купил ей обратный билет, заявив о расставании.

Читайте также:

«Она тихая, ей 19»: следователи отказали изнасилованной девушке в защите

Папа ответит за это: Интерпол вернул в Россию изнасиловавшего сына педофила

Три трупа за один развод: ревнивец сжег жену, ее любовника и племянницу