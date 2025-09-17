Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 12:40

«Согласия не было»: блогера Ивангая обвинили в педофилии

Ивангай (настоящее имя — Иван Рудской) Ивангай (настоящее имя — Иван Рудской) Фото: Социальные сети

Певица и блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) обвинила экс-бойфренда, блогера Ивангая (Ивана Рудского) в изнасиловании и вовлечении в употребление наркотиков. Ответ Ивана не заставил себя ждать — он не просто отрицает ее версию событий, но и обвиняет саму девушку в агрессии. NEWS.ru рассказывает подробности этого конфликта.

Растление на Хоккайдо

Марьяна Ро опубликовала в своем Telegram-канале сообщение с обвинениями в адрес Ивангая, с которым состояла в отношениях на протяжении нескольких лет. Пара встречалась во время проживания в Японии. На момент начала их романа Марьяне было 14 лет лет, а Ивану — 18.

«Мне было 14 лет, когда меня принудил Иван Рудской (aka Ивангай). Ему было 18. Он зачем-то лживо пишет о том, что в Японии возраст согласия — 13 лет. В реальности на Хоккайдо он 18 лет, и любые сексуальные действия с лицом младше 18 лет считаются преступлением на территории Хоккайдо. К тому же согласия не было», — пишет Марьяна Ро в своем Telegram-канале.

То, что девушка продолжила отношения с блогером, она объясняла своим возрастом.

«После травмы подростки ищут хоть какое-то внимание и одобрение у обидчика. Это смесь страха, стыда и надежды, что всё станет лучше. Естественная психологическая реакция на насилие. Почитайте, кому интересно, что такое Traumatic bonding», — написала девушка.

Марьяна Ро и Ивангай, 2016 год Марьяна Ро и Ивангай, 2016 год Фото: Социальные сети

Выставил на холод

По словам Марьяны Ро, Ивангай бросил ее в Японии за несколько дней до окончания срока аренды квартиры. К тому времени молодой человек, по словам девушки, втянул ее в употребление наркотиков.

«Ко мне приезжали мама и брат, и он просто сказал, что ушел в магазин, а на самом деле улетел на Украину. Он оставил меня одну в квартире, аренда которой должна была закончиться буквально вот-вот. Денег у меня не было, проект, в который он меня втянул, мне ничего не принес. Это все обрушилось на меня сразу и стало причиной сильнейшего эмоционального кризиса», — пишет Марьяна.

По словам блогерши, точкой в их отношениях стала ситуация в Киеве, где молодой человек выгнал ее из квартиры на холод без верхней одежды.

«Но даже когда я уже начала жить своей жизнью и освобождаться из этого ужаса, он продолжал меня преследовать. Писал моим друзьям, выясняя, где я и почему не сказала ему. Мы уже не состояли в отношениях на этот момент. Просил встречи, появлялся на всех мероприятиях, где я была, следил за мной и пытался вернуть контроль. Он снова и снова пытался навязать свою власть и вмешиваться в мою жизнь», — призналась Марьяна.

Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова), 2017 год Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова), 2017 год Фото: Социальные сети

«Я и сам был несовершеннолетним»

Сам Ивангай в своем Telegram-канале отрицает все обвинения. По его словам, на момент знакомства с Марьяной он и сам был несовершеннолетним.

«Намеренно представляет меня 18/19-летним взрослым мужчиной, чтобы создать ложный образ хищника. Это неправда. Когда мы познакомились, мне было 17 лет, я и сам был несовершеннолетним», — пишет молодой человек.

Кроме того, Ивангай обвинил отца своей бывшей возлюбленной в вымогательстве у него миллиона рублей.

16 сентября блогер опубликовал свою ID-карту, которая, по его словам, была выдана ему для употребления медицинских наркотиков, и фото укуса в спину, который, как он утверждает, был сделан его экс-подругой.

«Она утверждает, что все происходило без согласия, но прекрасно помнит, что оно было всегда. Более того, она сама была сексуально гиперактивной и часто выступала инициатором. А по моим наблюдениям, как раз таки несоответствие ее „желаниям“ приводило к истерикам и вспышкам агрессии. Ее вспышки агрессии совпадали с периодами, когда я уходил в работу и не мог ей этого дать», — написал Ивангай.

Также, по его словам, в Киеве он не просто выставил девушку на улицу, а купил ей обратный билет, заявив о расставании.

Читайте также:

«Она тихая, ей 19»: следователи отказали изнасилованной девушке в защите

Папа ответит за это: Интерпол вернул в Россию изнасиловавшего сына педофила

Три трупа за один развод: ревнивец сжег жену, ее любовника и племянницу

блогеры
Украина
Япония
педофилия
происшествия
криминал
подростки
певцы
музыканты
звезды
шоу-бизнес
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
Индия готовит красную дорожку для Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Депутат получил зарплату в цифровых рублях и не смог купить еду
Воробьев рассказал о программе «Герои Подмосковья» для участников СВО
В Минпросвещения оценили средний балл абитуриентов колледжей
Хуснуллин поприветствовал участников форума-выставки «Земли России»
Странные симптомы, высокая смертность? Что за болезнь в России, инсайды
В ГД цитатой из «Горе от ума» описали идею изучать песни Пугачевой в школах
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.