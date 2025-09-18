Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 07:19

Временные ограничения на полеты введены в российском аэропорту

Росавиация: в аэропорту Самары ввели временные ограничения

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Временные ограничения на полеты воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Аэропорт Самара (Курумоч) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказал он.

Ранее в международном аэропорту Калуги также были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, они действовали два часа. Кореняко объяснял, что ограничения потребовались для обеспечения безопасности перелетов.

До этого в аэропорту Сочи вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации информировал, что меры носили временный характер. В Сочи на тот момент действовала угроза атаки БПЛА. Власти призывали жителей и туристов укрыться в помещениях.

В аэропорту Саратова также были установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко рассказал, что и это решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

Росавиация
Самара
cамолеты
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чаплин назвал полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.