Временные ограничения на полеты введены в российском аэропорту Росавиация: в аэропорту Самары ввели временные ограничения

Временные ограничения на полеты воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Аэропорт Самара (Курумоч) — введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказал он.

Ранее в международном аэропорту Калуги также были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, они действовали два часа. Кореняко объяснял, что ограничения потребовались для обеспечения безопасности перелетов.

До этого в аэропорту Сочи вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Представитель Росавиации информировал, что меры носили временный характер. В Сочи на тот момент действовала угроза атаки БПЛА. Власти призывали жителей и туристов укрыться в помещениях.

В аэропорту Саратова также были установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко рассказал, что и это решение было принято для обеспечения безопасности полетов.