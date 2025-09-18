Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 08:01

Уехавший из России Панин избежал уплаты долгов по кредитам

Алексей Панин не оплатил долги по кредитам в России

Алексей Панин Алексей Панин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Уехавший из России актер Алексей Панин избежал уплаты задолженностей по кредитам на сумму более 411 тысяч рублей, передает РИА Новости. Уточняется, что приставы прекратили исполнительное производство.

В материале говорится, что они не смогли установить местонахождение должника и его имущества. Также им не удалось получить сведения о наличии на банковских счетах актера денежных средств и других ценностей.

Ранее уже появлялась информация, что Панин оставил в России долги на сумму более 400 тысяч рублей. В основном речь идет о непогашенных кредитах. В 2024 году также сообщалось, что артист более полугода не платил налоги. От ФНС ему пришел налог на сумму 200 тысяч рублей, который артист так и не уплатил. Отмечалось, что за пять месяцев сумма накопленных пеней составила почти 30 тысяч рублей.

Тем временем Служба безопасности Украины остановила розыск актера Панина, известного своими скандальными выходками. Покинувший Россию актер был объявлен в розыск еще в 2015 году на фоне досудебного расследования по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность государства.

Алексей Панин
кредиты
долги
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Чаплин назвал полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.