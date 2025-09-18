Уехавший из России Панин избежал уплаты долгов по кредитам Алексей Панин не оплатил долги по кредитам в России

Уехавший из России актер Алексей Панин избежал уплаты задолженностей по кредитам на сумму более 411 тысяч рублей, передает РИА Новости. Уточняется, что приставы прекратили исполнительное производство.

В материале говорится, что они не смогли установить местонахождение должника и его имущества. Также им не удалось получить сведения о наличии на банковских счетах актера денежных средств и других ценностей.

Ранее уже появлялась информация, что Панин оставил в России долги на сумму более 400 тысяч рублей. В основном речь идет о непогашенных кредитах. В 2024 году также сообщалось, что артист более полугода не платил налоги. От ФНС ему пришел налог на сумму 200 тысяч рублей, который артист так и не уплатил. Отмечалось, что за пять месяцев сумма накопленных пеней составила почти 30 тысяч рублей.

Тем временем Служба безопасности Украины остановила розыск актера Панина, известного своими скандальными выходками. Покинувший Россию актер был объявлен в розыск еще в 2015 году на фоне досудебного расследования по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность государства.