Составлен список сбежавших артистов, которые оставили долги и кредиты в РФ

Приставы взыскивают с актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) 275 тысяч рублей, в которые входят штрафы и задолженности по кредитам. Кто еще из сбежавших артистов оставил долги в России?

Кто из сбежавших артистов оставил долги и кредиты в РФ

В феврале Смольянинову заблокировали российские банковские счета. На тот момент в отношении актера было открыто 38 исполнительных производств на 216 тысяч рублей. Среди них штраф по делу о дискредитации ВС РФ, а также штрафы за нарушение ПДД и просроченные кредиты. Помимо этого, Смольянинов не предоставил налоговую декларацию.

Еще одним должником перед РФ является актер Алексей Панин. Он оставил долгов на сумму более 400 тысяч рублей. В основном он оставил непогашенные кредиты. В 2024 году также сообщалось, что артист более полугода не платил налоги. От ФНС ему пришел налог на сумму 200 тысяч рублей, который артист так и не уплатил. Отмечалось, что за пять месяцев сумма накопленных пеней составила почти 30 тысяч рублей.

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), как сообщалось в 2022 году, был должен налоговой 1 млн 556 тысяч рублей. Большая часть этой суммы — налог для предпринимателей. Помимо этого, артист должен был уплатить налоги за два автомобиля в размере 337 тысяч и 12 тысяч рублей, а также заплатить 144 тысячи за две квартиры.

В том же году стало известно, что покинувший Россию комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оказался в черном списке ФНС, задолжав по налогам 18,9 млн рублей. Из них 15,3 млн — по НДФЛ, а 3,6 млн — пени за просрочку.

У эмигрировавшей певицы Веры Брежневой тоже обнаружилась задолженность по налогам в России: 193 тысячи рублей. В 2023 году долг был еще свежий — по нему еще не были начислены пени.

