Что известно о встрече Путина и Трампа: подробности, когда и где пройдет

Что известно о встрече Путина и Трампа: подробности, когда и где пройдет

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе. Какие подробности об этом известны, когда и где пройдут очные переговоры, чего ждать по итогам контакта?

Что известно о встрече Путина и Трампа, когда и где пройдет

В среду, 6 августа, Москву посетил спецпосланник США Стивен Уиткофф, где встретился с Путиным. Встреча длилась около трех часов, но детали не разглашались.

Вечером того же дня газета The New York Times сообщила о готовности Путина и Трампа встретиться уже на следующей неделе. В издании отметили, что глава Белого дома планирует провести переговоры только с президентами РФ и Украины, без участия европейских лидеров. При этом Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным без предварительных контактов российского лидера с Владимиром Зеленским.

В четверг, 7 августа, помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон начали подготовку к встрече лидеров РФ и США.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке», — рассказал Ушаков.

Ушаков отметил, что в ходе визита в Москву Уиткофф затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского.

Путин в свою очередь заявил, что наиболее подходящим местом для переговоров выступают Объединенные Арабские Эмираты. Также ряд источников называли возможной площадкой Рим, однако некоторые издания отвергают данный вариант.

В пятницу, 8 августа, телеканал Fox News сообщил, что встреча Путина и Трампа может быть проведена уже 11 августа.

Владимир Путин и Стивен Уиткофф Фото: kremlin.ru

Какие темы будут обсуждать Путин и Трамп, перспективы

Главной темой переговоров российского и американского лидеров, как ожидается, станет специальная военная операция на Украине и связанные с ней моменты: возможное перемирие, прекращение огня, снятие санкций и урегулирование отношений между Москвой и Вашингтоном.

Bloomberg со ссылкой на разговор Трампа с неназванными союзниками писал, что Путин готов начать мирные переговоры в обмен на обсуждение территориальных уступок.

Польский портал Onet утверждает, что 6 августа Москва получила от администрации Трампа «очень выгодное предложение», в котором, в частности, упоминается прекращение огня на Украине, но не окончательный мир, а также признание новых территорий и снятие с России большинства санкций.

The Wall Street Journal пишет, что на встрече с Трампом Путин может предложить закрепить за Россией контроль над частью территорий в обмен на вывод войск из других районов. Глава Белого дома, в свою очередь, может призвать Украину и союзников принять предложение. При этом в материале утверждается, что Киев и Европа отвергнут такой план, что «сыграет на руку Путину», так как Трамп сможет обвинить Украину в продолжении военных действий. В случае развития ситуации в подобном ключе Вашингтон может прекратить разведывательную и военную поддержку Киева.

Директор центра исследования социальной экономики доктор экономических наук Алексей Зубец в разговоре с NEWS.ru предположил, что Трамп может отказаться от санкций против Китая и Индии после встречи с Путиным.

«Они изначально бессмысленны. То есть те люди, которые планировали эти санкции, не очень понимают, как работает экономика. Это, кстати, говорит о качестве политической и экономической экспертизы США, потому что эти предложения — откровенный бред», — отметил Зубец.

Он подчеркнул, что переговоры Путина и Трампа не смогут остановить специальную военную операцию на Украине.

«Максимум, на что можно рассчитывать, — это какая-то пауза. Причем не очень длинная, потому что понятно, что без разрешения основных причин конфликта любая приостановка — это всего лишь пауза до возобновления боевых действий. Сторонников продолжения боевых действий в мире гораздо больше, чем ее противников», — добавил экономист.

Читайте также:

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Аэропорт Краснодара откроют уже в сентябре? Что известно, набор сотрудников

Доллар катится вниз? Курсы валют сегодня, 8 августа, что с евро и юанем