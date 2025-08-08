Доллар катится вниз? Курсы валют сегодня, 8 августа, что с евро и юанем

Доллар катится вниз? Курсы валют сегодня, 8 августа, что с евро и юанем

Эксперты финансового рынка оценили перспективы рубля в парах с инвалютами. Что об этом известно, какие озвучиваются прогнозы, правда ли доллар катится вниз, каковы курсы валют сегодня, 8 августа, что с евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 8 августа

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на пятницу, 8 августа, на уровне 79,3847 рубля. Ранее регулятор держал валюту на отметке 80,1914 рубля. Таким образом, доллар подешевел на 80,67 копейки.

На международном валютном рынке Forex доллар продается за 79,6097 рубля, прибавляя 0,3642 (0,46%), на 10:50 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в пятницу, 8 августа

В пятницу, 8 августа, курс евро по ЦБ составляет 92,6636 рубля против прежней отметки — 93,0072 рубля. Так, евро потерял 34,36 копейки. На Forex валюта торгуется за 93,03 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,59 (0,64%), на 10:57 мск.

Сегодня юань зафиксирован регулятором на уровне 11,017 рубля. В четверг, 7 августа, валюта стоила 11,1165 рубля, тем самым потеряв 9,95 копейки. На Forex юань продается за 11,062 рубля, прибавляя 0,0306 (0,28%), на 10:58 мск.

Правда ли доллар катится вниз, прогнозы

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев заявил, что банки и крупные инвесторы реализуют в ценах ожидания потепления отношений с Западом на фоне возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«В моменте именно ожидания поддерживают рубль. Возможно, котировки полетят в обратную сторону, но это будет не сейчас», — пояснил аналитик.

Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в свою очередь предположил, что позитивная повестка на фоне контактов РФ и США не оказала существенного влияния на курсы рубля к доллару, евро и юаню. Он выразил уверенность, что главным фактором поддержки рынка остается отсутствие крупного спроса на иностранную валюту.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в котировки рублевых пар начинает закладываться возможное прекращение огня на Украине; ожидание долгосрочного мира может способствовать дальнейшему укреплению рубля вплоть до 75 за доллар. При этом утверждать, что доллар катится вниз, пока не приходится.

«Если встреча президентов США и России не состоится либо не принесет конкретных результатов, связанных с урегулированием украинского конфликта, рубль может довольно сильно упасть с текущих уровней в область 85 за доллар», — добавила Мильчакова.

К концу недели с учетом происходящих событий курс доллара будет в диапазоне 78–80 рублей, евро — 91–93 рубля, юань — 10,9–11,3 рубля, предположила эксперт.

«Итоговая направленность геополитического сигнала вчерашних переговоров неоднозначна и, скорее, ориентирует на выжидательную позицию. По всей видимости, какая-то определенность появится по итогам встречи президентов России и США, если она состоится. Соответственно, курсовые котировки в краткосрочной перспективе, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней. При этом повышенная волатильность курса по-прежнему не исключена», — заявил управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

