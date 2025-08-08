Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 10:50

Ситуация в аэропортах РФ 8 августа: задержки рейсов, что в Москве и Сочи

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Работа одного российского аэропорта была ограничена этим утром, в других регионах также наблюдаются задержки или отмены рейсов. Какова ситуация в аэропортах РФ сегодня, 8 августа, что в Москве и Сочи?

Где задержаны или отменены рейсы сегодня, 8 августа

По данным Росавиации, в пять утра были введены ограничения в аэропорту Саратова.

«Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

В 05:41 мск ограничения сняли.

Других аэропортов России ограничения этой ночью и утром не коснулись, однако наблюдаются задержки и отмены рейсов.

В аэропорту Толмачево фиксируются задержки рейсов на прилет. По информации онлайн-табло воздушной гавани, 8 августа в Новосибирск с опозданием прилетит 21 рейс.

Речь идет о самолетах из Улан-Удэ, Кемерово, Якутска, Читы, Пекина, Братска, Талакана, Благовещенска, Нерюнгри, Магадана, Южно-Сахалинска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Абакана, Уфы, Казани и Сочи. Кроме того, по два рейса задерживаются из Владивостока и Иркутска.

В пятницу масштабные задержки рейсов также в Иркутской области. На прилет задержаны пять самолетов: Ленск — Иркутск, Нижнеангарск — Иркутск, Усть-Кут — Иркутск, Улан-Удэ — Иркутск и Чита — Иркутск.

На вылет задержаны восемь самолетов, включая рейсы из Иркутска в Якутск, Иркутск — Нючакан, Иркутск — Ташкент, два рейса в московский аэропорт Домодедово, Иркутск — Улан-Удэ, Иркутск — Талакан, Иркутск — Санкт-Петербург и еще один рейс в московское Шереметьево.

Также сообщается, что более 15 рейсов с сотнями пассажиров задержали в аэропортах Кемерово и Новокузнецка ночью и утром 8 августа. Причиной стал туман.

Так, в Кемерово задержаны рейсы из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Сочи, Санкт-Петербурга. В Новокузнецке, судя по онлайн-табло, вовремя не смогли вылететь самолеты из Екатеринбурга, Москвы, Сочи и Читы.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Сочи за минувшую ночь перенесли несколько рейсов: в Ижевск, Москву, Уфу, Санкт-Петербург, Киров и Новосибирск. С опозданием в воздушной гавани сели самолеты из Минска, Санкт-Петербурга и Махачкалы. Позже прибудут рейсы из Ижевска, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Барнаула и Кирова. Отменен был утренний рейс из Сочи в Тюмень.

В Шереметьево этой ночью отменили несколько рейсов: не прилетят самолеты из Казани, Калининграда, а также вечерний рейс из Санкт-Петербурга. С опозданием прибыл самолет из Белграда, перенесены рейсы из Волгограда, Сочи, Владикавказа, Казани и Хабаровска.

Во Внуково ночью с опозданием сели самолеты из Астаны, Ленкорани, Махачкалы, Стамбула, Бодрума, Даламана, Ташкента, Екатеринбурга и Тюмени. Также в воздушной гавани отменили два рейса: из Нового Уренгоя и Санкт-Петербурга. Задержались рейсы в Хургаду и Красноярск.

Читайте также:

Бесславная гибель наемника и клещи для ВСУ: новости СВО на утро 8 августа

В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?

Кто муж и сын Кадышевой, кому посвящена песня «Плывет веночек»

аэропорты
рейсы
задержки
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.