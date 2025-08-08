Ситуация в аэропортах РФ 8 августа: задержки рейсов, что в Москве и Сочи

Работа одного российского аэропорта была ограничена этим утром, в других регионах также наблюдаются задержки или отмены рейсов. Какова ситуация в аэропортах РФ сегодня, 8 августа, что в Москве и Сочи?

Где задержаны или отменены рейсы сегодня, 8 августа

По данным Росавиации, в пять утра были введены ограничения в аэропорту Саратова.

«Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

В 05:41 мск ограничения сняли.

Других аэропортов России ограничения этой ночью и утром не коснулись, однако наблюдаются задержки и отмены рейсов.

В аэропорту Толмачево фиксируются задержки рейсов на прилет. По информации онлайн-табло воздушной гавани, 8 августа в Новосибирск с опозданием прилетит 21 рейс.

Речь идет о самолетах из Улан-Удэ, Кемерово, Якутска, Читы, Пекина, Братска, Талакана, Благовещенска, Нерюнгри, Магадана, Южно-Сахалинска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Абакана, Уфы, Казани и Сочи. Кроме того, по два рейса задерживаются из Владивостока и Иркутска.

В пятницу масштабные задержки рейсов также в Иркутской области. На прилет задержаны пять самолетов: Ленск — Иркутск, Нижнеангарск — Иркутск, Усть-Кут — Иркутск, Улан-Удэ — Иркутск и Чита — Иркутск.

На вылет задержаны восемь самолетов, включая рейсы из Иркутска в Якутск, Иркутск — Нючакан, Иркутск — Ташкент, два рейса в московский аэропорт Домодедово, Иркутск — Улан-Удэ, Иркутск — Талакан, Иркутск — Санкт-Петербург и еще один рейс в московское Шереметьево.

Также сообщается, что более 15 рейсов с сотнями пассажиров задержали в аэропортах Кемерово и Новокузнецка ночью и утром 8 августа. Причиной стал туман.

Так, в Кемерово задержаны рейсы из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Сочи, Санкт-Петербурга. В Новокузнецке, судя по онлайн-табло, вовремя не смогли вылететь самолеты из Екатеринбурга, Москвы, Сочи и Читы.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Сочи за минувшую ночь перенесли несколько рейсов: в Ижевск, Москву, Уфу, Санкт-Петербург, Киров и Новосибирск. С опозданием в воздушной гавани сели самолеты из Минска, Санкт-Петербурга и Махачкалы. Позже прибудут рейсы из Ижевска, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Барнаула и Кирова. Отменен был утренний рейс из Сочи в Тюмень.

В Шереметьево этой ночью отменили несколько рейсов: не прилетят самолеты из Казани, Калининграда, а также вечерний рейс из Санкт-Петербурга. С опозданием прибыл самолет из Белграда, перенесены рейсы из Волгограда, Сочи, Владикавказа, Казани и Хабаровска.

Во Внуково ночью с опозданием сели самолеты из Астаны, Ленкорани, Махачкалы, Стамбула, Бодрума, Даламана, Ташкента, Екатеринбурга и Тюмени. Также в воздушной гавани отменили два рейса: из Нового Уренгоя и Санкт-Петербурга. Задержались рейсы в Хургаду и Красноярск.

