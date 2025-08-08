Названо решение, от которого может отказаться Трамп после встречи с Путиным Экономист Зубец: встреча Путина и Трампа может повлиять на санкции против Китая

Глава Белого дома Дональд Трамп может отказаться от санкций против Китая и Индии после встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил NEWS.ru директор центра исследования социальной экономики доктор экономических наук Алексей Зубец. По его словам, люди, разрабатывавшие ограничения против покупателей российской нефти, не понимают принципы работы экономики.

Можно ожидать, что санкции против Индии, Китая и других покупателей российской нефти не будут введены, просто потому что они изначально бессмысленны. То есть те люди, которые планировали эти санкции, не очень понимают, как работает экономика. Это, кстати, говорит о качестве политической и экономической экспертизы США, потому что эти предложения — откровенный бред, — сказал Зубец.

Он уточнил, что переговоры Путина и Трампа не смогут остановить специальную военную операцию на Украине, однако может быть достигнута договоренность о временном перемирии. По словам экономиста, в обмен на это Россия может потребовать уступки от Европы и США.

Безусловно, это будет полезно для экономики. Наверное, какие-то американские санкции будут сняты, какие-то сделки будут совершены, например вокруг Boeing — поставки запчастей и самолетов для российского рынка. Но конфликт, совершенно очевидно, не будет завершен. Максимум, на что можно рассчитывать, — это какая-то пауза. Причем не очень длинная, потому что понятно, что без разрешения основных причин конфликта любая приостановка — это всего лишь пауза до возобновления боевых действий. Сторонников продолжения боевых действий в мире гораздо больше, чем ее противников, — добавил Зубец.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон будет определять свою политику в отношении Москвы исходя из действий Путина. Глава Белого дома выразил надежду на дипломатический исход событий.