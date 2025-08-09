Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 10:40

Киев перестал искать сбежавшего из России Панина

СБУ прекратила розыск актера Панина

Алексей Панин Алексей Панин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Служба безопасности Украины остановила розыск актера Алексея Панина, известного своими скандальными выходками, передает РИА Новости. По данным агентства, покинувший Россию актер был объявлен в розыск еще в 2015 году на фоне досудебного расследования по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность государства.

Панин оставил в России долги на сумму более 400 тысяч рублей. В основном речь идет о непогашенных кредитах. В 2024 году также сообщалось, что артист более полугода не платил налоги. От ФНС ему пришел налог на сумму 200 тысяч рублей, который артист так и не уплатил. Отмечалось, что за пять месяцев сумма накопленных пеней составила почти 30 тысяч рублей.

Ранее суд в Москве заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Против него возбуждено дело о распространении фейков о ВС РФ. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время он находится за границей.

Алексей Панин
СБУ
Украина
розыск
иноагенты
