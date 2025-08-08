Суд в Москве заочно арестовал писателя Быкова

Суд в Москве заочно арестовал писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает пресс-служба инстанции. Он в настоящее время находится за границей.

Против писателя возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Также против Быкова заведено дело об уклонении от обязанностей иноагента. По словам юриста Ильи Русяева, по двум статьям писателю может грозить до 12 лет тюремного заключения. Он отметил, что уголовное преследование развивалось постепенно: от административных штрафов до возбуждения дела и объявления в розыск.

Ранее сообщалось, что предварительное слушание по делу телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) состоится в Пресненском суде Москвы во вторник, 12 августа. Речь идет об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. После этого суд озвучит дату рассмотрения дела по существу.