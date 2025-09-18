Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 сентября: инфографика

В ночь на 18 сентября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 43 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 23 БПЛА — над территорией Ростовской области, 11 БПЛА — над территорией Волгоградской области, пять БПЛА — над территорией Курской области, три БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — уточнили в министерстве.