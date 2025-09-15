Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 08:55

Хит на завтрак! Капустные дранцы с манкой: получаются нежнее обычных драников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустные дранцы с манкой — это невероятно нежные, воздушные и хрустящие оладьи, которые станут любимым блюдом всей семьи. Их аромат наполнит кухню уютом, а золотистая корочка и сочная текстура внутри не оставят равнодушными даже тех, кто обычно равнодушен к капусте. Это блюдо идеально подойдет для сытного завтрака, легкого ужина или даже для встречи гостей — просто, доступно и бесподобно вкусно!

Вам понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 яйцо, 3 ст. л. манки, 1 луковица, 2 ст. л. муки, соль, перец, масло для жарки. Капусту и лук измельчите в блендере или пропустите через мясорубку. Добавьте яйцо, манку, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы манка набухла. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки под закрытой крышкой. Подавайте со сметаной или любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

драники
капуста
рецепты
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
