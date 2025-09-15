Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 10:27

Россиянин может лишиться фургона из-за долгов перед банком

Приставы арестовали фургон новосибирца из-за долга в 143 тысячи рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Приставы арестовали фургон Kia Bongo жителя Новосибирска за долги, сообщает «КП-Новосибирск». В пресс-службе ГУ ФССП региона уточнили, что он был должен банкам 143 тысячи рублей.

В ходе работы стало известно место парковки транспортного средства. Судебный пристав-исполнитель совместно с представителем взыскателя выехали в адрес фактического нахождения имущества неплательщика. На дворовой территории в Заельцовском районе автомобиль был арестован, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мужчине дали 10 дней, чтобы вернуть долг и заплатить исполнительский сбор. В случае неуплаты фургон передадут на оценку, после чего продадут. Полученные средства в таком случае будут переданы для погашения задолженности.

Ранее юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Аида Магомедова рассказала, что с тех, у кого нет ни денег, ни имущества, пытаются взыскать долги, отыскивая активы. По ее словам, для этого приставы направляют запросы в банки, налоговые органы, работодателям должника и в прочие организации.

