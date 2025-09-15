Жуткие последствия взрыва газа в Ангарске попали на видео

Появились кадры с места взрыва газа в пятиэтажном доме Ангарска Иркутской области. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев, в результате хлопка произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажом здания.

В результате хлопка произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажом. Выбиты все двери и остекление, повреждено 10 квартир, повреждена внешняя стена, — отметил губернатор.

По его словам, на данный момент известно о трех пострадавших, один человек погиб. Для жильцов дома развернули пункт временного размещения. В настоящее время там находятся 22 человека, включая 12 детей, уточнил Кобзев.

Ранее мэр Ангарска Сергей Петров заявил, что в городе ввели режим ЧС. По его словам, специалисты проверяют конструкции подъезда поврежденного дома. Всего в пятиэтажке 100 квартир, в которых прописано 250 человек. На момент происшествия из дома эвакуировались 79 жильцов.

