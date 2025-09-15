Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 10:30

В Госдуме оценили идею запретить иностранную музыку на стадионах

Депутат Шолохов назвал чрезмерным запрет иностранной музыки на стадионах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Идея полностью исключить иностранную музыку во время внутренних спортивных мероприятий в России является избыточной и трудновыполнимой, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, ключевая проблема заключается не в отсутствии запретов, а в низком уровне интереса к отечественной культуре.

Посыл запретить иностранную музыку на стадионах, конечно, правильный. Мы должны популяризовать свою культуру и, в частности, поддерживать отечественных артистов. Но не все можно и нужно регулировать законодательными нормами. На мой взгляд, это сложно и чрезмерно. Во многих подобных случаях я задаюсь вопросом, кто выбирает такой контент, почему в большинстве своем звучит только зарубежная музыка. Это вопрос к нам самим. Вот почему нужно заниматься тем, чтобы в обществе возрождались интерес и уважение к родной культуре, вот это правильный путь, — пояснил Шолохов.

Ранее в Госдуме прозвучало предложение об ограничении иностранной музыки на внутренних спортивных мероприятиях. Инициатива исходила от депутата Сергея Колунова, который считает необходимым активнее продвигать отечественных исполнителей. Парламентарий обратил внимание, что на матчах по волейболу, футболу и хоккею в перерывах звучит преимущественно зарубежная музыка.

инициативы
музыка
Россия
запреты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.