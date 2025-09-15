В Госдуме оценили идею запретить иностранную музыку на стадионах

Идея полностью исключить иностранную музыку во время внутренних спортивных мероприятий в России является избыточной и трудновыполнимой, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, ключевая проблема заключается не в отсутствии запретов, а в низком уровне интереса к отечественной культуре.

Посыл запретить иностранную музыку на стадионах, конечно, правильный. Мы должны популяризовать свою культуру и, в частности, поддерживать отечественных артистов. Но не все можно и нужно регулировать законодательными нормами. На мой взгляд, это сложно и чрезмерно. Во многих подобных случаях я задаюсь вопросом, кто выбирает такой контент, почему в большинстве своем звучит только зарубежная музыка. Это вопрос к нам самим. Вот почему нужно заниматься тем, чтобы в обществе возрождались интерес и уважение к родной культуре, вот это правильный путь, — пояснил Шолохов.

Ранее в Госдуме прозвучало предложение об ограничении иностранной музыки на внутренних спортивных мероприятиях. Инициатива исходила от депутата Сергея Колунова, который считает необходимым активнее продвигать отечественных исполнителей. Парламентарий обратил внимание, что на матчах по волейболу, футболу и хоккею в перерывах звучит преимущественно зарубежная музыка.