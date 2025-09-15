Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 01:30

Зарубежную музыку на спортивных событиях в России предложили запретить

Депутат Колунов: зарубежную музыку на спортивных матчах в России надо запретить

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме прозвучало предложение об ограничении иностранной музыки на внутренних спортивных мероприятиях, передает РИА Новости. Инициатива исходит от депутата Сергея Колунова, который считает необходимым активнее продвигать отечественных исполнителей.

Парламентарий обратил внимание, что на матчах по волейболу, футболу и хоккею в перерывах звучит преимущественно зарубежная музыка, а российская практически не представлена. По его мнению, такая ситуация недопустима, особенно на фоне позиции многих западных артистов, осудивших проведение СВО и прекративших концертную деятельность в России.

Наша задача — развивать свое, в том числе в музыке. Спортивные мероприятия — хорошая площадка для поддержки российских исполнителей, для повышения их узнаваемости, и этим важно пользоваться, — подчеркнул он.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила, что ей запретили выступать на международных турнирах под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант», под которую она подготовила программу. В результате спортсменке пришлось срочно искать замену.

