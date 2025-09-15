Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 10:29

В РСТ раскрыли, как вырос спрос на туры в Китай среди россиян

РСТ: спрос на туры в Китай среди россиян вырос на 50–100%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За последнее время спрос на туры в Китай у россиян вырос на 50–100% на фоне введения безвизового режима, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) в своем Telegram-канале. При этом цены на билеты увеличились на 15–20%.

По оценкам экспертов, рост составляет от 50% до 100%. Параллельно выросли и цены на авиабилеты — на 15–20%, — говорится в сообщении.

Как отметили в РСТ, чаще всего туристы выбирают пляжный отдых на острове Хайнань. В то же время там добавили, что растет интерес россиян к комбинированным маршрутам: Шанхай — Пекин — Тяньцзинь — Гуанчжоу.

Ранее сообщалось, что российские туристы продемонстрировали рекордный рост интереса к пляжному отдыху в Китае в летнем сезоне 2025 года. Согласно исследованию сервиса Onlinetours, спрос на туры на китайские курорты увеличился на 151,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В начале сентября правительство КНР утвердило безвизовый въезд для россиян. Согласно заявлению дипломата Го Цзякуня, владельцы загранпаспортов смогут находиться в стране до месяца. Решение вступает в силу 15 сентября и будет действовать год.

