Медведев жестко прошелся по главе МИД Австрии после слов о НАТО Медведев заявил, что глава МИД Австрии протрезвела после слов о НАТО

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер протрезвела, говоря о былом величии и статусе Вены, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В Telegram-канале политик оценил слова дипломата о НАТО, которая ратовала за вступление страны в военный блок, но якобы поменяла мнение.

Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела, и стало очень страшно. Историю надо учить в школе, — поделился Медведев.

Он указал, что спустя почти два месяца после слов о необходимости присоединиться к НАТО дипломат призвала провести в Австрии переговоры России и Украины, поскольку это «нейтральная страна», которая не должна вступить в Альянс. Однако сейчас Вену представляют как того, кто против этого вступления.

Ранее австрийский парламент раскритиковал решение властей подарить Киеву спецпоезда для строительства и обслуживания контактных линий. Оппозиция отметила, что у государства «растет гора долгов», пока правительство просто так отдало Украине составы. В парламенте возмутились, что Киеву не хватило миллиардных переводов.