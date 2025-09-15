Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 10:15

В Уфе родители внезапно обнаружили дочерей без сознания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе родители обнаружили дочерей в спальне без сознания, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Несовершеннолетних госпитализировали, их направили в реанимацию.

Канал отметил, что девочки могли отравиться из-за лекарств. В настоящее время они находятся в среднетяжелом состоянии. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее не менее 18 волонтеров-подростков отравились на фестивале «Крылья Сахалина». Молодых людей госпитализировали с недомоганием. Первые два дня мероприятия прошли без инцидентов, волонтеров кормили на месте, а свою еду приносить запретили. На третий день у молодых людей ухудшилось самочувствие: у них поднялась температура, они пожаловались на слабость и диарею.

До этого в одном из отелей Анапы семеро детей отравились хлором. Четверо из них были госпитализированы в реанимацию. Пострадала семья из Краснодара. В один из дней родители с дочерью решили искупаться в бассейне, но вскоре почувствовали странный запах аммиака. Вскоре у всех, кто купался в бассейне, возникли признаки отравления: слабость, тошнота и сильный кашель.

Россия
Уфа
дети
отравления
препараты
