01 сентября 2025 в 09:22

В отеле Анапы произошло массовое отравление детей

В отеле Анапы семеро детей отравились хлором

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из отелей Анапы семеро детей отравились хлором, передает Telegram-канал SHOT. Четверо из них были госпитализированы в реанимацию.

Пострадавшими оказалась семья из Краснодара. В один из дней они с дочерью решили искупаться в бассейне, но вскоре почувствовали странный запах аммиака. Это вызвало беспокойство у всей семьи и других отдыхающих, которые также покинули бассейн. Персонал отеля сначала попытался успокоить всех, заявив, что ничего серьезного не произошло, и предложил просто выпить воды.

Вскоре у всех, кто купался в бассейне, возникли признаки отравления: слабость, тошнота и сильный кашель. Некоторые отдыхающие потеряли сознание. По словам туристов, администрация отеля не предприняла никаких действий для вызова скорой помощи и не оказала помощь пострадавшим. Отдыхающие утверждают, что руководство отеля не принесло извинений и не предложило никаких компенсаций. В ответ на это они направили досудебную претензию.

Ранее в Нижегородской области, в городе Балахне, пять человек погибли от отравления суррогатным алкоголем. Двое скончались в квартире на улице Чапаева, трое — по пути в больницу.

Анапа
отели
отравления
дети
