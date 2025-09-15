Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 10:09

«Задиристее и глупее»: Медведев об операции «Восточный страж»

Медведев указал на глупость Эстонии на фоне операции «Восточный страж»

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Совместная инициатива Киева и Таллина «Восточный страж» свидетельствует о глупости руководства двух стран, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По мнению политика, союз двух государств — это все, что осталось от «коалиции желающих».

Ну теперь держись. Чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники. Позабавила и мощная европейская инициатива «восточный страж». Это, похоже, все, что осталось от «коалиции желающих», — уточнил Медведев.

Российский политик обратил внимание, что после приезда в Киев министр обороны Эстонии Ханно Певкур угрожал Москве. Если над Украиной страны НАТО начнут сбивать БПЛА, это будет означать прямую конфронтацию Альянса с РФ, добавил зампредседателя Совбеза.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что острые высказывания Медведева о Западе стали важным инструментом для продвижения интересов РФ по всему миру. Он уточнил, что зампредседателя Совбеза нашел для этого новый путь, которым раньше не пользовался российский политический класс.

Дмитрий Медведев
Украина
Эстония
угрозы
