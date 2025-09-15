«Задиристее и глупее»: Медведев об операции «Восточный страж» Медведев указал на глупость Эстонии на фоне операции «Восточный страж»

Совместная инициатива Киева и Таллина «Восточный страж» свидетельствует о глупости руководства двух стран, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По мнению политика, союз двух государств — это все, что осталось от «коалиции желающих».

Ну теперь держись. Чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники. Позабавила и мощная европейская инициатива «восточный страж». Это, похоже, все, что осталось от «коалиции желающих», — уточнил Медведев.

Российский политик обратил внимание, что после приезда в Киев министр обороны Эстонии Ханно Певкур угрожал Москве. Если над Украиной страны НАТО начнут сбивать БПЛА, это будет означать прямую конфронтацию Альянса с РФ, добавил зампредседателя Совбеза.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что острые высказывания Медведева о Западе стали важным инструментом для продвижения интересов РФ по всему миру. Он уточнил, что зампредседателя Совбеза нашел для этого новый путь, которым раньше не пользовался российский политический класс.