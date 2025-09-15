Прокуратура определилась с наказанием для участниц Pussy Riot Прокуратура запросила для участниц Pussy Riot 9–14 лет колонии за фейки о ВС РФ

Государственное обвинение запросило от 9 до 14 лет колонии для участниц группы Pussy Riot за распространение фейков о российской армии, сообщает ТАСС. Заочный приговоров вынесут для Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной.

Прошу признать Алину Петрову, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Тасо Плетнер и Марию Алехину виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ) и назначить наказание в виде лишения свободы каждой: Алехиной — в виде 14 лет колонии общего режима, Плетнер — 13 лет колонии общего режима, Борисовой, Буркот, Петровой — по 9 лет колонии общего режима, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что адвокат Дмитрий Захватов, представлявший интересы участниц Pussy Riot, был объявлен в розыск по уголовной статье. Детали его дела не приводятся. Захватова подозревают в сборе средств для бойцов нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), в том числе на закупку витаминов.