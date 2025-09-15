Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 10:04

Прокуратура определилась с наказанием для участниц Pussy Riot

Прокуратура запросила для участниц Pussy Riot 9–14 лет колонии за фейки о ВС РФ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Государственное обвинение запросило от 9 до 14 лет колонии для участниц группы Pussy Riot за распространение фейков о российской армии, сообщает ТАСС. Заочный приговоров вынесут для Алины Петровой, Дианы Буркот, Ольги Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной.

Прошу признать Алину Петрову, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Тасо Плетнер и Марию Алехину виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ) и назначить наказание в виде лишения свободы каждой: Алехиной — в виде 14 лет колонии общего режима, Плетнер — 13 лет колонии общего режима, Борисовой, Буркот, Петровой — по 9 лет колонии общего режима, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что адвокат Дмитрий Захватов, представлявший интересы участниц Pussy Riot, был объявлен в розыск по уголовной статье. Детали его дела не приводятся. Захватова подозревают в сборе средств для бойцов нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), в том числе на закупку витаминов.

приговоры
фейки
ВС РФ
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.