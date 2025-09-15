Празднование Дня города в Москве
Медведев объяснил «евродегенератам», что их ждет после кражи активов России

Медведев: РФ будет преследовать ЕС во всех судах при передаче активов Украине

Россия будет преследовать страны Евросоюза и «евродегенератов из Брюсселя» в международных и национальных судах, если объединение решит передать российские активы Украине в форме кредита, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Он подчеркнул, что Россию не остановит ни исковая, ни приобретательная давность.

Если это произойдет, Россия будет преследовать государства Евросоюза, а также евродегенератов из Брюсселя и отдельных стран ЕС, которые попробуют изъять нашу собственность, до скончания века. Всеми возможными способами, — написал Медведев.

По его мнению, Москва также не обратит внимания на срок давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления.

Также Медведев отметил, что совместная инициатива Киева и Таллина «Восточный страж» свидетельствует о глупости руководства двух стран. Он заявил, союз двух государств — это все, что осталось от «коалиции желающих». Российский политик обратил внимание, что, если страны НАТО начнут сбивать БПЛА над Украиной, это будет означать прямую конфронтацию Альянса с РФ.

