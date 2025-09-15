Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 10:30

Удары по Украине сегодня, 15 сентября: подробности, список пораженных целей

МиГ-31К МиГ-31К Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России сегодня ночью, 15 сентября, нанесли удары по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 15 сентября

Российские военные в ночь на 15 сентября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины в Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории ДНР, сообщил военный блогер Олег Царев в личном Telegram-канале.

По его данным, при помощи беспилотников «Герань» была атакована нефтебаза в городе Нежин Черниговской области. В Запорожье после ракетных ударов наблюдаются перебои с электричеством, добавил Царев.

«Нефтебаза в Нежине Черниговской области, подпитывающая украинскую группировку, была поражена ВС РФ минувшей ночью. Также цели были поражены в Харьковской и Днепропетровской областях. В последней взрывы звучали в районе Павлограда — пока еще действующего логистического узла ВСУ. Здесь, по имеющимся данным, удар пришелся по территории автотранспортного предприятия (АТП)», — уточнил военкор Евгений Поддубный в авторском Telegram-канале.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Удары 14–15 сентября по военным объектам на Украине наносились волнами с применением БПЛА, баллистики и ракет, отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Черниговская область (Нежин и район) — под самой массированной атакой БПЛА, волны фиксировались почти целый день и ночь. Сумщина снова под давлением — удары баллистикой, ПВО и ночные прилеты. Харьковская область — серия ночных атак, удары шли один за другим по разным районам, включая Великий Бурлук. На юге — единичные удары по Херсону и Запорожью. Днепропетровская область получила удар ночью», — сообщил подпольщик в личном блоге.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Бабье лето и жара до +28? Погода в Москве в конце сентября: чего ждать

Отказ платить алименты, приговор на Украине: как живет Виталий Гогунский

«Москва слезам не верит», мнение об СВО, дочки: как живет Антон Васильев

ВС РФ
ВСУ
новости
удары
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.