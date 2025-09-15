Удары по Украине сегодня, 15 сентября: подробности, список пораженных целей

Вооруженные силы России сегодня ночью, 15 сентября, нанесли удары по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 15 сентября

Российские военные в ночь на 15 сентября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины в Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также на территории ДНР, сообщил военный блогер Олег Царев в личном Telegram-канале.

По его данным, при помощи беспилотников «Герань» была атакована нефтебаза в городе Нежин Черниговской области. В Запорожье после ракетных ударов наблюдаются перебои с электричеством, добавил Царев.

«Нефтебаза в Нежине Черниговской области, подпитывающая украинскую группировку, была поражена ВС РФ минувшей ночью. Также цели были поражены в Харьковской и Днепропетровской областях. В последней взрывы звучали в районе Павлограда — пока еще действующего логистического узла ВСУ. Здесь, по имеющимся данным, удар пришелся по территории автотранспортного предприятия (АТП)», — уточнил военкор Евгений Поддубный в авторском Telegram-канале.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Удары 14–15 сентября по военным объектам на Украине наносились волнами с применением БПЛА, баллистики и ракет, отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Черниговская область (Нежин и район) — под самой массированной атакой БПЛА, волны фиксировались почти целый день и ночь. Сумщина снова под давлением — удары баллистикой, ПВО и ночные прилеты. Харьковская область — серия ночных атак, удары шли один за другим по разным районам, включая Великий Бурлук. На юге — единичные удары по Херсону и Запорожью. Днепропетровская область получила удар ночью», — сообщил подпольщик в личном блоге.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

