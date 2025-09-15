ВС России нанесли удар по бронетехнике ВСУ на границе ВСУ понесли серьезные потери в технике на границе с Россией

Украинская армия понесла тяжелые потери в технике на приграничном участке между Белгородской и Курской областями, сообщил в беседе с корреспондентом RT Владом Андрицей оператор БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Идиллия. Российские военные уничтожили самоходные артиллерийские установки «Акация», шведские бронемашины CV90, иностранные БМП и БТР М113. В Минобороны данную информацию не комментировали.

По его словам, украинские подразделения действуют активно и слаженно. Противник выстраивает атаки в три эшелона, уточнил военнослужащий.

Вот первый М113, честно сказать, когда уже никто не верил, что догоним, по ним еще работали союзники, союзные дроны. Раз ударили, два ударили — он едет, едет. Все, скрылся в лесу. Ну все, думаю, не найдем. Долетел я до полки, дороги начал искать вдоль озера. И так получилось, что я его настиг уже где-то ближе к дому, — отметил собеседник издания.

По его словам, большая часть техники противника была поражена в момент, когда ВСУ пытались приблизиться к позициям российских подразделений. По итогам атаки число украинских машин на направлении заметно уменьшилось.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что операторы беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск Вооруженных сил России уничтожили антенны спутниковой связи Starlink украинской армии. Кроме того, военнослужащие сорвали попытку ротации подразделений противника на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике.