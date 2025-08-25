Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 16:40

Экипаж трофейного БТР М113 ответил на обвинения в «фейковом видео»

БТР М113 БТР М113 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экипаж ехавшего в зоне СВО под флагами России и США трофейного американского БТР М113 опроверг заявления западных СМИ о том, что ролик с бронетранспортером создан искусственным интеллектом, сообщает RT. Бойцы отметили, что техника и экипаж продолжают службу.

Как мы можем убедиться, чтобы управлять техникой, нашим ребятам здесь не нужно применение искусственного интеллекта. Если кто-то в этом по-прежнему сомневается, наши бойцы из 70-го полка ждут всех к себе в гости, — отметил военкор Влад Андрица

Он напомнил, что видео распространилось в зарубежных СМИ, после чего появились слухи, что «машина уничтожена, экипаж погиб». Боец с позывным Скутер назвал такие сообщения вбросом украинской стороны.

Машина целая. Экипаж целый. Не дождутся! — сказал Скутер.

Ранее в районе Малой Токмачки Запорожской области был замечен трофейный американский бронетранспортер М113 с флагами России и США. Утверждалось, что российские танкисты починили технику и теперь используют ее против ВСУ. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Военный эксперт Борис Рожин говорил, что машина была захвачена бойцами 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской армии. По словам аналитика, вместе с бронетехникой военнослужащие забрали американский флаг, принадлежавший украинским формированиям. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

БТР
СВО
фейки
спецоперация
