В районе села Малая Токмачка Запорожской области был замечен трофейный американский бронетранспортер М113 с флагами России и США, сообщает RT со ссылкой на бойцов 70-го мотострелкового полка 42-й гвардейской дивизии. Машина была отбита у Вооруженных сил Украины.

На представленных кадрах видно, как БТР участвует в боевых действиях в так называемой «мертвой зоне». Российские танкисты отмечают, что трофейную технику «починили и оживили», и теперь она эффективно используется при выполнении боевых задач.

Ранее солдаты Ленинградского гвардейского полка из группировки «Север» добыли редкие образцы натовского вооружения в ходе боев под Купянском Харьковской области. Как сообщил военнослужащий с позывным Заря, среди захваченных трофеев присутствует оружие болгарского производства, включая гранатометные системы типа UBGL.

До этого российские войска эвакуировали подбитый немецкий танк Leopard 2A6 с территории Курской области. Эта техника в течение нескольких дней обстреливала поселок Дарьино, пока не была поражена ударом дрона. Процесс вывоза поврежденной машины проводился в два этапа с использованием танков Т-80. Первоначально была проведена тщательная разведка местности для обеспечения безопасности операции. Весь процесс эвакуации контролировался с воздуха при помощи беспилотного летательного аппарата.