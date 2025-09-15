Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 10:22

Стало известно, кому ожидать увеличения пенсий в октябре

Депутат Бессараб: достигшим 80 лет россиянам повысят пенсии в октябре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне, достигшие 80 лет, а также граждане, получившие первую группу инвалидности, могут ожидать повышения пенсионных выплат в октябре, заявила «Парламентской газете» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Юбилярам удвоят фиксированную плату с первого числа месяца, следующего за днем рождения, уточнила парламентарий.

Сегодня размер фиксированной выплаты — 8907 рублей 70 копеек. Таким образом, размер фиксированной выплаты к пенсии у этой категории россиян составит 17 815 рублей, — пояснила Бессараб.

В Госдуме также отметили, что в октябре повышенную пенсию получат пожилые россияне, которые незадолго до этого завершили трудовую деятельность. Доплатой к пенсии также обеспечат и пожилых людей, заботящихся о нетрудоспособных родственниках.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее заявил, что военные пенсионеры с 1 октября начнут получать проиндексированные выплаты. Кроме того, еще одно повышение пенсий для этой категории граждан учтут в бюджете на 2026 год.

пенсии
выплаты
депутаты
инвалиды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.