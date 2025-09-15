Стало известно, кому ожидать увеличения пенсий в октябре Депутат Бессараб: достигшим 80 лет россиянам повысят пенсии в октябре

Россияне, достигшие 80 лет, а также граждане, получившие первую группу инвалидности, могут ожидать повышения пенсионных выплат в октябре, заявила «Парламентской газете» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Юбилярам удвоят фиксированную плату с первого числа месяца, следующего за днем рождения, уточнила парламентарий.

Сегодня размер фиксированной выплаты — 8907 рублей 70 копеек. Таким образом, размер фиксированной выплаты к пенсии у этой категории россиян составит 17 815 рублей, — пояснила Бессараб.

В Госдуме также отметили, что в октябре повышенную пенсию получат пожилые россияне, которые незадолго до этого завершили трудовую деятельность. Доплатой к пенсии также обеспечат и пожилых людей, заботящихся о нетрудоспособных родственниках.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее заявил, что военные пенсионеры с 1 октября начнут получать проиндексированные выплаты. Кроме того, еще одно повышение пенсий для этой категории граждан учтут в бюджете на 2026 год.