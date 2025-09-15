Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 10:10

Российская теннисистка вошла в пятерку сильнейших

Мирра Андреева сохранила за собой пятое место в рейтинге WTA

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации. На минувшей неделе Андреева не принимала участия в турнирах. Лидерство продолжает удерживать белорусская спортсменка Арина Соболенко. Второе место занимает польская теннисистка Ига Свентек, а третье — американка Коко Гауфф.

Среди российских теннисисток в топ-30 рейтинга также входят Екатерина Александрова (11-е место), Диана Шнайдер (19) и Вероника Кудерметова (27). Также в топ-100 есть еще семь представительниц России.

Ранее российская теннисистка Алина Корнеева победила на международном турнире ITF W50 в португальском городе Эвора. В финальном матче 18-летняя спортсменка уверенно обыграла испанку Кайтлин Кеведо со счетом 6:3, 6:1. Это уже вторая подряд победа Корнеевой на турнирах данной категории в Португалии.

В свою очередь Соболенко одержала победу на Открытом чемпионате США по теннису US Open. В финале она обыграла американку русского происхождения Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6. Эта победа стала для Соболенко второй подряд на US Open. Триумф в Нью-Йорке позволил спортсменке достичь знаковой отметки в 100 выигранных матчей на турнирах Большого шлема. Для Соболенко этот сезон стал особенно успешным — она смогла достичь финала на трех из четырех турниров Большого шлема.

спорт
теннис
Мирра Андреева
рейтинги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.