Российская теннисистка вошла в пятерку сильнейших Мирра Андреева сохранила за собой пятое место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации. На минувшей неделе Андреева не принимала участия в турнирах. Лидерство продолжает удерживать белорусская спортсменка Арина Соболенко. Второе место занимает польская теннисистка Ига Свентек, а третье — американка Коко Гауфф.

Среди российских теннисисток в топ-30 рейтинга также входят Екатерина Александрова (11-е место), Диана Шнайдер (19) и Вероника Кудерметова (27). Также в топ-100 есть еще семь представительниц России.

Ранее российская теннисистка Алина Корнеева победила на международном турнире ITF W50 в португальском городе Эвора. В финальном матче 18-летняя спортсменка уверенно обыграла испанку Кайтлин Кеведо со счетом 6:3, 6:1. Это уже вторая подряд победа Корнеевой на турнирах данной категории в Португалии.

В свою очередь Соболенко одержала победу на Открытом чемпионате США по теннису US Open. В финале она обыграла американку русского происхождения Аманду Анисимову со счетом 6:3, 7:6. Эта победа стала для Соболенко второй подряд на US Open. Триумф в Нью-Йорке позволил спортсменке достичь знаковой отметки в 100 выигранных матчей на турнирах Большого шлема. Для Соболенко этот сезон стал особенно успешным — она смогла достичь финала на трех из четырех турниров Большого шлема.