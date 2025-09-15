Россиянка выиграла второй подряд теннисный турнир в Португалии Российская теннисистка Корнеева одержала победу на турнире ITF W50 в Португалии

Российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу на международном турнире ITF W50 в португальском городе Эвора. В финальном матче 18-летняя спортсменка уверенно обыграла испанскую спортсменку Кайтлин Кеведо.

Финальный счет составил 6:3, 6:1. Это уже вторая подряд победа Корнеевой на турнирах данной категории в Португалии.

До нынешнего соревнования российская спортсменка победила на аналогичном турнире в Лейрии. Тогда в финальном матче она оказалась сильнее чешки Линды Фрухвиртовой (137-я ракетка мира) — 6:1, 7:5. Это позволило ей продлить победную серию до 10 матчей подряд. Успешное выступление в Португалии укрепляет позиции Корнеевой в мировом теннисном рейтинге.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка 2020 года в Токио Ангелина Мельникова одержала победу в упражнении на бревне в рамках турнира World Challenge Cup в Париже. Российская спортсменка показала безошибочное выступление и набрала 13,500 балла. Для Мельниковой этот турнир стал первым официальным международным соревнованием за почти четыре года. Последний раз она выступала под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в октябре 2021 года, когда завоевала золото в абсолютном личном первенстве на чемпионате мира в японском Китакюсю.