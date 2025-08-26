День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 20:00

Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев

Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На порцию 800 мл подготовьте: 450 граммов огурцов, 20 граммов молодого имбиря, разрезанного на пластинки, 3 листа шисо, 1 стручок перца хабанеро. Для маринада: 400 мл очищенной воды, 400 мл несоленого рассола умэбоси, 30 граммов мирина, 20 граммов кокосового сахара. Огурцы надрежьте по диагонали с двух сторон. Уложите в банку имбирные лепестки, шисо и перец. Приготовьте маринад, добавив в кипящую жидкость 70 мл цитрусового уксуса юзу. Заполните банки маринадом, оставив 1 см до горловины. Стерилизуйте 8 минут при 90 °C. Укупорьте вакуумными крышками, переверните на решетку для равномерного распределения специй. Выдержите в кладовой ровно 44 дня для достижения пика вкуса.

Ранее мы рассказали Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски

рецепты
огурцы
соленья
маринад
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский Ил-20M без включенных транспондеров переполошил ВВС Германии
Названа страна, где опасней всего делать селфи
Представлен дизайн первого водородного поезда
Как приучить себя регулярно пить воду
Эпичный вылет гоночного мотоцикла в группу детей попал на видео
Военкор заподозрил одну из стран Прибалтики в содействии атакам ВСУ
Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны
Google запретит сторонние приложения на Android? Правда ли это, когда
В ЛНР осудили украинскую шпионку
Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей
В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини
Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО
Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China
Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев
Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше
Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине
Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист
Трамп решил отказаться от финансирования Украины
Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией
Названо место следующей встречи Путина и Лукашенко
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.