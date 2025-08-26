Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев

На порцию 800 мл подготовьте: 450 граммов огурцов, 20 граммов молодого имбиря, разрезанного на пластинки, 3 листа шисо, 1 стручок перца хабанеро. Для маринада: 400 мл очищенной воды, 400 мл несоленого рассола умэбоси, 30 граммов мирина, 20 граммов кокосового сахара. Огурцы надрежьте по диагонали с двух сторон. Уложите в банку имбирные лепестки, шисо и перец. Приготовьте маринад, добавив в кипящую жидкость 70 мл цитрусового уксуса юзу. Заполните банки маринадом, оставив 1 см до горловины. Стерилизуйте 8 минут при 90 °C. Укупорьте вакуумными крышками, переверните на решетку для равномерного распределения специй. Выдержите в кладовой ровно 44 дня для достижения пика вкуса.

