Ткемали как в Грузии: секреты мастерства

Переберите и промойте килограмм дикой желтой алычи. Разомните деревянной толкушкой в медном тазу, добавьте двести граммов протертой облепихи и сто миллилитров белого винного уксуса. На медленном огне доведите до кипения, пока фрукты не отпустят сок. Протрите горячую массу через сито, чтобы избавиться от шкурок и косточек. В чистом виде верните пюре на огонь. В ступке растолките столовую ложку семян фенхеля, чайную ложку розового перца и щепотку зиры. Добавьте пряности к соусу вместе с тремя столовыми ложками меда и солью по вкусу. Уваривайте, помешивая деревянной лопаткой, около тридцати минут до желаемой густоты. В самом конце введите два раздавленных зубчика чеснока. Горячий соус сразу разливайте по подготовленным банкам и герметично укупорьте. Укутайте в одеяло на сутки для медленного остывания. Это ткемали раскроет свой характер через месяц хранения в прохладе.

