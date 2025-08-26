Маколей Калкин: история самого знаменитого ребенка Голливуда

Маколей Калкин — один из самых узнаваемых актеров 1990-х, чье имя навсегда связано с культовыми ролями в лентах «Один дома» и «Богатенький Ричи». Его путь от всемирной славы до ухода из кино и внезапного возвращения — это история, полная неожиданных поворотов. В этой статье мы подробно рассмотрим биографию Маколея Калкина, причины его исчезновения с экранов и чем он занимается в настоящее время.

Детство и роли в культовых фильмах

Биография Маколея Калкина — это удивительная история взлета и падения одного из самых ярких вундеркиндов мирового кинематографа. Родившийся 26 августа 1980 года в Нью-Йорке Маколей Карсон Калкин появился на свет в семье, где творческая атмосфера окружала его с первых дней жизни. Его отец, Кристофер Корнелиус Калкин, был актером внебродвейских постановок, а мать, Патрисия Брентруп, работала телевизионным продюсером. Эта уникальная среда предопределила судьбу мальчика, который уже в четыре года начал сниматься в рекламных роликах.

Ранние годы и первые шаги в кино

Семья Калкиных жила в нью-йоркском районе Манхэттен, где маленький Маколей и брат Маколея Калкина — Киран (родившийся в 1982 году) — росли в атмосфере искусства. Интересно, что изначально именно Киран считался более перспективным актером в семье. Их мать, Патрисия, будучи профессиональным кастинг-директором, сразу разглядела потенциал в младшем сыне. Однако судьба распорядилась иначе — когда в 1988 году на пробы для фильма «Ракетчик» пришли оба брата, режиссер Джо Данте выбрал именно Маколея на роль маленького Шейна.

Первые заметные роли Маколея состоялись в конце 1980-х. В 1988 году он сыграл в фильме «Полуночный час» (Rocket Gibraltar), где его заметили критики. В 1989 году Калкин появился в комедии «Дядюшка Бак» вместе с Джоном Кэнди — именно после этой работы режиссёр Крис Коламбус обратил внимание на мальчика и пригласил его на кастинг «Один дома».

Маколей Калкин в фильме «Один дома» Фото: 20th Century Fox/Global Look Press

Феномен «Один дома» и мировая слава

Кастинг на роль Кевина Маккаллистера стал поворотным моментом в биографии Макалея Калкина. Интересно, что изначально рассматривалось несколько кандидатур, включая брата Макалея Калкина — Кирана. Режиссер Крис Коламбус вспоминал: «Когда Маколей вошел в комнату, он сразу начал импровизировать — шутить, строить рожицы. В нем было столько энергии и обаяния, что выбор стал очевиден».

Съемки фильма, проходившие в Чикаго зимой 1990 года, стали настоящим испытанием для 10-летнего актера. Ему приходилось работать по 12--14 часов в сутки, выполнять сложные трюки (например, съезжать по лестнице на санках) и запоминать объемные диалоги. Однако результат превзошел все ожидания: при бюджете в $18 миллионов фильм собрал $477 миллионов по всему миру, став самой кассовой комедией того времени.

Успех «Один дома» мгновенно превратил Маколея Калкина в международную звезду. Его лицо появилось на обложках всех ведущих журналов, а гонорар за продолжение «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» составил рекордные для ребенка-актера $4,5 миллиона. В 1994 году журнал Forbes назвал его самым высокооплачиваемым подростком в мире, оценив его годовой доход в $8 миллионов.

Другие знаковые роли и творческий расцвет

В начале 1990-х Калкин активно снимался.

«Моя девочка» (My Girl, 1991) — трогательная драма, где он сыграл роль мальчика Томаса Джей.

«Хороший сын» (The Good Son, 1993) — психологический триллер, в котором Калкин исполнил нетипичную для себя роль жестокого ребенка.

«Приключения маленького чемпиона» (The Nutcracker, 1993) — экранизация балета Чайковского.

«Богатенький Ричи» (Richie Rich, 1994) — семейная комедия, где он воплотил образ богатого наследника.

Эти фильмы закрепили его статус одной из самых ярких звёзд детского кино.

Падение детской звезды

Несмотря на головокружительный успех, к середине 1990-х в биографии Маколея Калкина начались сложные времена. Развод родителей в 1995 году перерос в громкий судебный процесс за опеку и контроль над финансами юного актера. Эти события, а также постоянное давление славы и изматывающий график съемок привели к тому, что в 16 лет Калкин принял решение уйти из кино.

Маколей Калкин в фильме «Спасенная» Фото: KPA/Global Look Press

Его последними детскими работами стали «Богатенький Ричи» и экранизация сказки «Паж из страны грез» (Getting Even with Dad, 1994; The Pagemaster, 1994). После этого он отказался от новых предложений, включая потенциальные хиты.

Последующие годы стали для Маколея Калкина периодом забвения и личных проблем, включая эксперименты с наркотиками и конфликты с законом. Однако, как показало время, его история на этом не закончилась...

Почему он исчез из кино?

После головокружительного успеха в детстве карьера Маколея Калкина пошла на спад. Причин этому было несколько.

1. Конфликты в семье.

Родители актера развелись в 1995 году, и между ними началась битва за опеку и контроль над его финансами. Это негативно сказалось на психологическом состоянии юной звезды.

2. Желание нормального детства.

В интервью Маколей Калкин неоднократно говорил, что устал от съемок и хочет пожить «обычной жизнью».

3. Проблемы с законом.

В 2000-х годах актер несколько раз попадал в неприятные истории.

Арест за хранение марихуаны (2004).

Проблемы с наркотиками.

Финансовые трудности.

В результате к середине 2000-х Маколей Калкин практически исчез с экранов.

Чем занимается Калкин сейчас?

После долгого перерыва Маколей Калкин постепенно возвращается в киноиндустрию. Вот чем он занимается в последние годы.

1. Возвращение в кино.

В 2021 году актер появился в 10-м сезоне шоу «Американская история ужасов». Поклонники надеются на его полномасштабное возвращение.

2. Личная жизнь.

С 2017 года Маколей Калкин встречается с актрисой Брендой Сонг. В апреле 2021 года у пары родился сын Дакота. Затем жена Маколея Калкина родила ему второго ребенка.

Маколей Калкин и Бренда Сон Фото: CraSH/Global Look Press

3. Другие проекты.

Ведущий подкаста Bunny Ears.

Участие в рекламных кампаниях.

Коллекционирование редких виниловых пластинок.

Интересные факты

Сколько лет Маколей Калкину? На момент публикации статьи (2025 год) актеру 45 лет.

Его состояние оценивается в $15 миллионов.

В 2018 году он полностью избавился от наркотической зависимости.

Заключение

Биография и личная жизнь Маколей Калкина — это история взлетов и падений, типичная для многих вундеркиндов Голливуда. От всемирной славы в детстве до трудного взросления и постепенного возвращения — его путь вызывает и восхищение, и сочувствие.

Сегодня Маколей Калкин кажется наконец обрел баланс между личным счастьем и профессиональной реализацией. Его фанаты по всему миру надеются, что впереди у актера еще много ярких ролей и творческих достижений.