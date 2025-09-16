Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 09:45

Иран и союзники подготовили резолюцию о запрете ударов по ядерным объектам

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами (справа) на 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами (справа) на 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ Фото: MAX SLOVENCIK/EPA/ТАСС

Иран совместно с пятью союзниками на 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) представили проект резолюции о запрете ударов по ядерным объектам, написал в социальной сети X представитель Министерства иностранных дел республики Эсмаил Багаи. Авторами документа также выступили Китай, Россия, Венесуэла, Никарагуа и Белоруссия.

Иран вместе с Китаем, Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Белоруссией представили проект резолюции «О запрете всех форм нападений и угроз нападений на ядерные объекты и инфраструктуру, которые подпадают под соглашение о всеобъемлющих гарантиях агентства, — говорится в сообщении.

Как объяснил дипломат, таким образом Иран и союзники рассчитывают защитить целостность Договора о нераспространении ядерного оружия. Согласно документу, «неотъемлемым правом на развитие ядерной энергетики в мирных целях» обладают все страны.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что соглашение о сотрудничестве между Ираном и МАГАТЭ не подразумевает присутствие инспекторов агентства на ядерных объектах. По его словам, вопрос был отложен, пока Тегеран не представит собственный отчет.

Иран
МАГАТЭ
ядерные объекты
атомные станции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.