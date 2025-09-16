Иран и союзники подготовили резолюцию о запрете ударов по ядерным объектам

Иран и союзники подготовили резолюцию о запрете ударов по ядерным объектам

Иран совместно с пятью союзниками на 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) представили проект резолюции о запрете ударов по ядерным объектам, написал в социальной сети X представитель Министерства иностранных дел республики Эсмаил Багаи. Авторами документа также выступили Китай, Россия, Венесуэла, Никарагуа и Белоруссия.

Иран вместе с Китаем, Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Белоруссией представили проект резолюции «О запрете всех форм нападений и угроз нападений на ядерные объекты и инфраструктуру, которые подпадают под соглашение о всеобъемлющих гарантиях агентства, — говорится в сообщении.

Как объяснил дипломат, таким образом Иран и союзники рассчитывают защитить целостность Договора о нераспространении ядерного оружия. Согласно документу, «неотъемлемым правом на развитие ядерной энергетики в мирных целях» обладают все страны.

Ранее министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что соглашение о сотрудничестве между Ираном и МАГАТЭ не подразумевает присутствие инспекторов агентства на ядерных объектах. По его словам, вопрос был отложен, пока Тегеран не представит собственный отчет.