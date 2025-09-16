Празднование Дня города в Москве
В Госдуме предупредили ЕС о последствиях визовой дискриминации россиян

Депутат Белик: визовые запреты для россиян обернутся для ЕС убытками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отказ Европы выдавать визы россиянам приведет к убыткам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в комментарии ТАСС. По его мнению, российские туристы просто выберут другие направления, например Китай.

Европа продолжает свою русофобскую политику даже в том, что касается выдачи виз. Ужесточения правил приведут к тому, что россияне переориентируются на Азию, — объяснил парламентарий.

Белик также отметил, что туристы из России традиционно обладают высокой покупательской способностью. Депутат отметил, что, если ЕС готов пожертвовать этими доходами, это его выбор.

Ранее стало известно, что ряд европейских стран призвали к полному запрету на въезд для туристов из России. Инициативу смогут одобрить только в том случае, если за нее проголосует большинство. Кроме того, некоторые государства рассматривают идею ограничить свободу передвижения российских дипломатов. Часть из них относится к инициативе скептически, опасаясь ответных шагов со стороны Москвы.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов между тем заявил, что Евросоюз пожалеет о своем решении перестать выдавать россиянам шенгенские визы. По его словам, РФ не станет зеркально отвечать на такое «варварство».

