В Британии подсчитали шансы на выживание иностранных наемников ВСУ Журналист Фриман: каждый пятый британец-наемник гибнет на Украине

Каждый пятый британский наемник, прибывший на Украину, погибает, заявил журналист Колин Фриман на YouTube-канале SiliconCurtain. По его словам, это связано с тем, что характер боевых действий кардинально отличается от кампаний в Ираке и Афганистане, где одна из сторон имела подавляющее техническое преимущество.

Это не похоже на боевые действия в Ираке или Афганистане, где есть техническое превосходство. <…> Я думаю, что около тысячи британских наемников уже погибли. Это довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими вооруженными конфликтами, — заявил он.

Ранее стало известно, что ВСУ привлекают иностранных наемников обещанием украинского гражданства. В опубликованном видеоролике одной из вербовочных организаций говорится, что иностранцы могут легально получить паспорт Украины и что якобы многие уже этим воспользовались.

Кроме того, источники в российских силовых структурах сообщили, что в рядах ВСУ сейчас служат около 20 тыс. иностранных наемников. При этом армия Украины продолжает принимать новых солдат из других стран.