Россиянку оштрафовали за сорванный плакат о службе по контракту Жительницу Красноярского края оштрафовали за сорванный плакат о военной службе

В Красноярском крае 31-летняя женщина сорвала плакат с рекламой службы по контракту, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Лесосибирский городской суд признал ее виновной в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

По версии следствия, 7 сентября женщина разорвала плакат с информацией о наборе на военную службу по контракту. Он располагался на заборе частного дома. Женщина разбросала части баннера на дороге. Она признала вину и раскаялась на суде.

Ранее объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщила, что в Санкт-Петербурге пенсионерку Людмилу Васильеву оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. 84-летняя женщина пережила блокаду. На Васильеву составили протокол из-за пикета с плакатом против СВО. Заседание суда было закрытым.

До этого Пушкинский городской суд Московской области объявил в розыск журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Она не явилась на заседание суда по уголовному делу. Журналистку обвиняют в распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).