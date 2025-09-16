В США нашли «призрачную шхуну» спустя 140 лет В США нашли затонувшую 140 лет назад шхуну F. J. King

В США обнаружили останки трехмачтовой шхуны F. J. King, затонувшей у побережья Висконсина во время шторма 1886 года, сообщает New York Post со ссылкой на руководителя экспедиции Брэндона Бейллода. Судно, известное среди исследователей как «призрачная шхуна», нашли в озере Мичиган спустя 140 лет после катастрофы.

Некоторым из нас пришлось ущипнуть друг друга. После всех предыдущих поисков мы не могли поверить, что действительно нашли его, да ещё и так быстро, — поделился Бейллод.

F. J. King построили в 1867 году в Толедо. В сентябре 1886 года судно перевозило железную руду из Эсканабы в Чикаго и потерпело крушение. Шторм с волнами до трех метров разорвал корпус, и, несмотря на попытки капитана Уильяма Гриффина и экипажа спасти корабль, он затонул. Команда успела перебраться на другое проходившее судно, которое доставило моряков на берег.

Десятилетиями поиски осложнялись противоречивыми данными в отчетах очевидцев. С 1970-х годов охотники за кораблекрушениями безуспешно обследовали район, из-за чего шхуна получила прозвище «призрачная».

