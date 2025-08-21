В США нашли «корабль-призрак» People: в США яхта без хозяина уплыла в другой штат

В США сотрудники береговой охраны обнаружили дрейфующую яхту, владелец которой бесследно пропал, пишет People. Судно в полной исправности самостоятельно преодолело несколько сотен миль. Что случилось с рыбаком, остается полной загадкой.

70-летний Джэол Кавахар вышел на рыбалку у побережья Вашингтона в начале месяца, но после последнего сеанса связи 8 августа пропал. Сигнал его судна продолжал двигаться на юг, что заставило спасателей начать поиски. Самолет береговой охраны, пролетев над яхтой, не обнаружил признаков катастрофы. Огни были включены, а спасательный плот оставался на месте.

Когда «яхта-призрак» пересекла границу Калифорнии, к ней направили корабль. Спасатели убедились, что на борту никого нет, а обстановка указывала на подготовку к рыбалке. Тайну исчезновения рыбака раскрыть не удалось, для расследования не осталось никаких зацепок.

Ранее сообщалось, что в Бэй-Сент-Луисе (Миссисипи) 77-летний яхтсмен Бэзил Кеннеди скончался после заражения смертельно опасной водной бактерией через небольшую царапину от лодочного прицепа. Он обработал ранку перекисью водорода и заклеил пластырем. Однако через три дня его состояние резко ухудшилось.