14 августа 2025 в 06:11

Американец погиб от плотоядной бактерии после царапины

People: водная плотоядная бактерия погубила 77-летнего яхтсмена в США

В Бэй-Сент-Луисе (Миссисипи) 77-летний яхтсмен Бэзил Кеннеди скончался после заражения смертельно опасной водной бактерией через небольшую царапину от лодочного прицепа, пишет People. Он обработал ранку перекисью водорода и заклеил пластырем. Однако через три дня его состояние резко ухудшилось.

У мужчины началась рвота, поднялась температура, появились признаки септического шока. Диагноз был ужасен — Vibrio vulnificus, плотоядная бактерия, обитающая в соленой и солоноватой воде и вызывающая вибриоз.

Хотя чаще заражение происходит при употреблении сырых моллюсков, Кеннеди инфицировался через рану. Бактерии присутствуют в прибрежных водах и могут проникнуть через любые повреждения кожи. Несмотря на две операции по удалению отмерших тканей, мужчина умер 21 июля.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила, что употребление нарезанных арбузов и дынь, купленных на открытых рынках, грозит пищевым отравлением. Кроме того, такой прием пищи может привести к заражению бактериями.

