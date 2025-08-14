Американец погиб от плотоядной бактерии после царапины People: водная плотоядная бактерия погубила 77-летнего яхтсмена в США

В Бэй-Сент-Луисе (Миссисипи) 77-летний яхтсмен Бэзил Кеннеди скончался после заражения смертельно опасной водной бактерией через небольшую царапину от лодочного прицепа, пишет People. Он обработал ранку перекисью водорода и заклеил пластырем. Однако через три дня его состояние резко ухудшилось.

У мужчины началась рвота, поднялась температура, появились признаки септического шока. Диагноз был ужасен — Vibrio vulnificus, плотоядная бактерия, обитающая в соленой и солоноватой воде и вызывающая вибриоз.

Хотя чаще заражение происходит при употреблении сырых моллюсков, Кеннеди инфицировался через рану. Бактерии присутствуют в прибрежных водах и могут проникнуть через любые повреждения кожи. Несмотря на две операции по удалению отмерших тканей, мужчина умер 21 июля.

